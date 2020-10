Sérieuse et dynamique, mon expérience au sein de divers équipes informatiques et mon relationnel sont des atouts majeure dans mon rôle de chef de projet.

Je participe activement à la bonne entente et à la cohésion de mon équipe projet.

Appliquée et disponible, je met tout en œuvre pour faire avancé les différentes étapes du projet et coordonner au mieux tous les intervenants.



Mes compétences :

Chef de projets