Christian ARMELLINI

Sté CA Dépannage Informatique



Nos interventions qui vous accompagnent :

Vente : préparation et installation des ordinateurs de bureau professionnelles et particuliers.

Assistance informatique par téléphone ou par prise en main à distance via logiciel sécurisé.

Contrat de maintenance informatique annuelle pour un bon état de fonctionnement de votre outil informatique.

Location informatique et leasing informatique.

Préconisation des solutions les plus adaptés à vos besoins et à votre portefeuille.



Mes compétences :

 CIEL Facturation

 CIEL Comptabilité

 G.M.A.O MaintiMédia

 G.P.A.O 4D

 C.A.O Solide Edge

 C.A.O Topsolid/Topmold

 C.A.O Solidworks

 PhotoFiltre7

 Langage DOS / HTML

 OneNote

 Publisher

 Outlook

 Internet

 Word

 PowerPoint

 Excel