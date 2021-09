Christian BALESTRIERI

Après une école d'ingénieur avec une option télécommunication et le service national, j'ai commencé ma carrière à L'IUFM de Versailles comme Ingénieur réseau et développements informatique. En contact avec la société de service ALTEL depuis ma sortie de l'armée, une opportunité s'est présentée pour démarrer une mission chez Motorola comme ingénieur système OMC (système de supervision des réseaux mobiles). Plus en phase avec mes envies j'ai donc commencé une aventure, très enrichissante, de 6 ans chez ALTEL . En charge du client SFR Chez Motorola j'ai passé 2 ans fort instructifs et intéressants. Puis, de 1999 à 2003 je suis intervenu dans une unité d'affaire de France Télécom en tant que chef de projets pour la mise en place de services sur Internet, nous avons avec une équipe réduite mais efficace, mis en place des services innovants.

Après 6 ans passés à Paris j'ai eu la possibilité de revenir dans ma région en acceptant le poste de directeur de l'ingénierie chez InterTek Ingénierie. J'ai relevé un challenge motivant de structurer et de rendre viable l'entité de développement au forfait tout en participant à la croissance de l'entreprise. Après 7 ans de bon et loyaux services j'ai rejoint la société Reactis comme responsable technique afin de relever de nouveaux défis et gérer les forfaits et TMA dans de nouveaux environnements fonctionnels. Depuis 2015 je suis chez Néo-Soft, comme directeur de la software factory entité transverse qui s'occupe de toutes les offres à engagement de résultats. Agence en charge de l'avant vente de la direction de projet des offres structurées, des processus outils et méthodes, de la veille technologique et de l'innovation au services de toutes les agences du groupe.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Informatique embarquée

MOE

Coaching

Informatique de gestion

Direction technique

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Management

Développement commercial

Gestion de projet

Accompagnement

AMOA

Informatique mobile