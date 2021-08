Christian BERTHIER

Autodidacte de terrain, bon sens et tête froide...

Responsable du Customer Service Office (CSO) France Est pour le constructeur d'éoliennes NORDEX.

Ce centre est l'un des quatre CSO de Nordex France. Il assure au quotidien la maintenance préventive et curative de plus de cent vingt éoliennes sur une zone de couverture qui s'étend de la Champagne à la Moselle.

Situé à Vendres, au sud de Béziers, le CSO Est accueille un service commercial et un important magasin de pièces détachées. Il opère la gestion de quatre agences techniques implantées près de Chalons en Champagne, près de Troyes, en Meuse, et en Moselle.

La particularité du CSO Est consiste dans la conjoncture de machines quelquefois anciennes et de secteurs turbulents et très froids, ce qui génère une maintenance curative passionnante...

Un effectif de vingt-cinq personnes au total assure le bon fonctionnement de cette structure.



