Christian BIBARD Célibataire 1 fille de 33ans

De formation ingénieur de l’Ecole Violet en Electromécanique et électronique et d’école de commerce en Marketing et Commerce International, j’ai une expérience de 30 ans dans les secteurs de l’Industrie et du Bâtiment comme Ingénieur Technico-commercial et Chargé d’affaires aussi bien sur le marché Français qu’à l’Export.

J’ai commencé ma carrière dans les TP et le génie civil au Maroc pour la faire évoluer ensuite dans le domaine de l’engineering pour la vente de centrales électriques Turbine à gaz et Diésel.

Puis je suis rentré dans le secteur de la commercialisation des pompes (chauffage, climatisation, irrigation, liquide industriels et alimentaires).

Après un bref passage dans le secteur des matières plastiques et des motoréducteurs j’ai intégré pendant plus de 21 ans le secteur de la sécurité ((détection et protection incendie, protection intrusion, contrôle d’accès et protection vidéo).

Expert dans la réalisation de projet clé en main je suis à la recherche aujourd'hui d'un poste d'INGENIEUR D'AFFAIRES pour mes domaines de compétences dans le secteur tertiaire ou industriel en Aquitaine





Mes compétences :

Commerce international

Étude de faisabilité de projets

Appels d'offres

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Etude technique

Négociation contrats

Gestion de projet

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Animation de réunions

Étude de prix

Développement commercial

Ingénierie

Achats