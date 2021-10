Christian CHABERT

- Responsable de Production depuis 21 ans, je manage 75 collaborateurs qui interviennent en maintenance informatique chez les clients.

- Maîtrisant parfaitement l’outil informatique et les réseaux, je suis titulaire de la certification ITIL V3 depuis 2013 ainsi que de la certification CONTROL DATA (technologie informatique) depuis 1989.

- Garant du respect des engagements de qualité envers les clients, en lien avec ma Direction, je suis décisionnaire sur les besoins en compétence et recrutement nécessaires afin de satisfaire à la demande des clients.

- J’assure une mission de suivi de rentabilité financière, de 8 agences aux fins de respects des objectifs fixés par la Direction, par le biais de reporting, de tableaux de bord et d’animation de réunions inter-services.

- Esprit d’entreprise, aptitude à prendre des décisions, ténacité, sens de l’écoute, rigueur, gestion du stress, sont autant de critères qui me caractérisent, me permettant d’évoluer en totale autonomie.



Mes compétences :

Management opérationnel

Informatique

IBM AS400 Hardware

Printer Hardware

IBM Hardware

Cisco Switches/Routers

HP

Microsoft Office

Microsoft

Gestion de la qualité

Gestion financière

Réseaux informatiques & sécurité

Maintenance informatique

ITIL Foundation V3