Christian CHRISTIAN JEANCLAUDE (JEANCLAUDE)

Les séances proposées donnent du temps au temps : il me paraît impossible de verbaliser ses difficultés dans toute leur latitude si des séances sont trop courtes. Je propose des séances d'une heure.



Psychanalyste orienté Sándor Ferenczi (interventions fréquentes, une mutualité co-analytique, une extrême attention à la souffrance [ce que Ferenczi ne supportait pas là où Freud manifestait un certain stoïcisme)], je n'ai rien à voir avec le psychanalyste " muet ".



Je suis psychanalyste donc je m'investis avec énergie dans les séances pour aider ceux qui viennent déposer dans le cadre du travail analytique leur mal de vivre (assorti souvent de symptômes invalidants) et/ou leur souffrance.





J'ai donc publié à ce jour 3 livres de référence à la fois accessibles et exhaustifs, soit :

- Freud et la question de l'angoisse, L'angoisse comme facteur d'évolution [4ème édition, 2016]

- Freud et son héritage [2010]

- Les ombres de l'angoisse [2005])



Ma formation universitaire en biologie (écologie à lEnesad de Dijon) et dans des domaines connexes de la connaissance du comportement (psychophysiologie et primatologie à lUniversité de Strasbourg, éthologie humaine à lUniversité Laval de Québec) influence ma pratique dans le sens d'une propension à l'efficacité des interventions et une prise en compte importante de ce qui est vécu, séance après séance.

Je ne suis pas du genre à prétendre à la préscience mais je compte totalement sur les dires du patient, son élaboration du travail et beaucoup de bienveillance, de patience et d'aide, y compris pour des situations concrètes.



Le langage, bien que fondamental et outil primordial de l'analyse, est aussi relativisé et modulé par le "ressenti". Les rémémorations et les revécus sont fondamentaux.



Travailler les noeuds psychiques en séance doivent aboutir à des résultats concrets dans la vie. Nous sommes loin d'une conception abstraite de la psychanalyse : il n'est pas question ici de viser à une connaissance de soi, stérile si aucun changement s'ensuit, mais bien d'un traitement.



Ma formation analytique a consisté, conformément aux standard de l'IPA (International Psychoanalytical Association) à m'allonger sur plusieurs divans pendant longtemps (plus de 15 ans) : ces diverses tranches de cure analytiques furent à visée personnelle au départ puis de plus en plus didactique, avec des contrôles au début de ma pratique (contrôle de 3 analyses complètes).



D'avoir écrit trois livres d'importance m'a obligé à approfondir ma connaissance du psychisme d'un point de vue théorique mais articulé à mon expérience : je me suis forgé un corpus théorique très pertinent pour traduire la grammaire de l'inconscient de mes patients.



Je ne me sens pas du tout concerné par la caricature du psychanalyste figé, raide, sentencieux et silencieux.

La séance doit s'ancrer dans la vie... la séance, c'est la vie. Une psychanalyse est une aventure très au-delà d'une simple psychothérapie. Chemin souvent long et tortueux qui aboutit à une libération et un retour aux valeurs fondamentales de l'existence humaine.