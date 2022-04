Frédérique GRÉVILLIOT

Psycho-Somato-Analyste j'accompagne chaque personne en recherche de compréhension vis à vis d'elle même ou vis-à-vis des Autres dans un travail verbal dans une approche et une écoute analytique freudienne et éventuellement un travail corporel (outil Corps-Emotion-Parole) dont l'objectif est là aussi l'écoute du mouvement corporel (émotion, sensation, mouvement, image associée au corps, pensée associée au corps, retours de refoulé)... le vécu corporel est associé au verbal... c'est à dire traduit en mots. Ce travail corporel peut amener à contacter des vécus de la toute petite enfance (souvenirs, émotions refoulées, désirs refoulés..) mais peut aussi est très adapté à un travail avec des personnalités psychotiques décompensées (travail sur le contenant corporel grâce à des mouvements fondamentaux très structurants)... Ma pratique "corporelle" vise à Etre et non à Faire...

Mon écoute neutre, bienveillante amène chaque analysant à aller à la rencontre de lui même, dans son intimité inconsciente, vers cet inconnu agissant en Lui... bien souvent malgré Lui à travers des symptômes, des comportements inexplicables, des souffrances, des doutes, des questionnements... la prise de conscience du sens de ses symptômes donne à chaque être un accès à sa liberté... liberté de se vivre tel qu'il est en dehors du jugement, d'idéaux, d'images de Soi, des Autres à conserver à tout prix... l'Analyse est un long chemin vers Soi... un Soi tellement étrange (étranger) qu'il faut du temps pour accepter de le voir, la traversée se fera parfois (souvent) dans les larmes, la colère, l'angoisse et surtout la désillusion... mais une pointe d'humour peut permettre de mieux vivre tout cela!



L'Etre humain... est incapable de vivre seul, vit accroché à ses parents bien au delà de la maturité sexuelle... il est traversé tout comme chaque être vivant sur cette planète par des pulsions, des désirs, des émotions qu'ils doit "combattre", "socialiser", "réprimer" dès son plus jeune âge... chercher à nier cette "animalité" en nous revient à se torturer... l'accepter ... l'entendre (ne veut pas dire obligatoirement la réaliser)... l'exprimer (par les mots... le mouvement... l'émotion)... dans un lieu prévu à cet effet (le cabinet de l'Analyste)... conduit à diminuer cette torture interne et favorise la disparition des symptômes...



Le travail analytique que je propose est progressif... en face à face au début, puis sur le divan si la personne analysante se sent prête... j'interviens verbalement aussi souvent que nécessaire au début du travail... puis progressivement... je m'efface afin que le Sujet puisse émerger...



L'analyse est une aventure humaine incroyable... qui amène à percevoir l'étrangeté de l'Humain... et toute la difficulté de l'Etre... humain... c'est une aventure individuelle... peut-être la seule qui amène à Soi...





Initialement formée à la somato-thérapie en massage sensitif (4ans) je suis actuellement en formation analytique (depuis 8 ans) c'est à dire en analyse didactique auprès d'un psychanalyste lacanien et continue l'apprentissage de l'accompagnement corporel au sein de l'école 13 portes outil Corps Emotion Parole (approche analytique dans le toucher).



J'accompagne des personnes en psycho-somato-analyse (analyse associée à un travail d'accompagnement corporel), face à tout symptôme "psychique" (tocs, phobie, angoisse, stress, somatisations, doute, dépression... etc). Le travail psychique et corporel permet de se réconcilier avec Soi dans toutes ses dimensions Corporelle, Emotionnelle, Psychique...Il permet d'ouvrir l'éventail de ses possibles... progressivement en favorisant l'estime de Soi et la re-connaissance de Soi!



Je forme aussi au massage-bien-être Holistique (école les treize portes, formatrice habilitée de l'outil Corps Emtion Parole) en atelier les samedi après-midi. Ce massage qui n'est pas "kiné" mais qui vise un bien et un mieux être à travers un toucher d'une qualité particulière de présence et d'écoute de Soi et de l'Autre!



Mes compétences :

Interprétation

Analyse

Psychanalyste