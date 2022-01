Christian CHRISTIAN KUGEL (KUGEL)

Spécialisé dans les métiers de l'animation et de la communication depuis plus de vingt ans, je suis à même de vous aider à préparer votre prochain évènement.

La diversification de mes prestations me permettent d'aborder aujourd'hui le meilleur de mes compétences.



POURQUOI UN ANIMATEUR PROFESSIONNEL ?



Si la forme change, le fond, lui, reste le même :

créer la surprise, attirer l'attention en privilégiant le côté festif de vos évènements pour capter et séduire vos clients.



MES COMPETENCES :



- Dynamiser votre catalogue promotionnel

- Communiquer sur les marques de votre enseigne

- Déclencher des ventes flash

- Roue de la chance, dotations et bons cadeaux

- Apporter une ambiance conviviale et sympathique

- Activer de nouvelles souscriptions (carte fidélité)

- Fidéliser votre clientèle et ainsi ... AUGMENTER VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRE











Mes compétences :

Des idées dynamiques

Adaptabilité

Autonomie professionnelle