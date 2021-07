Christian DEGAY, marié, 4 enfants, habitant Rognée en Belgique. Dynamique et courageux, ayant le sens des responsabilités, je suis disponible afin de mettre mes compétences au service d'une entreprise sérieuse et dynamique.

Après quelques expériences professionnelles variées, en tant que délégué commercial, indépendant et gérant de magasin, je pense avoir assimilé les compétences afin de manager une équipe autour d'un projet commercial en vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.



J'attends donc vos propositions de collaboration et reste à votre écoute pour tout renseignement complémentaire.