Christian FLAMAN

Professionnel expérimenté du secteur des transports publics - modes lourds, Tramway, Bus, Intermodalité. Expérience Internationale - Direction Générale, Direction de projets complexes - Formation des personnels de conduite et d'exploitation. - Organisation et gestion d'un service Exploitation avec le sens du service, du résultat et la passion du métier en plus !



# Senior professionnal in public transportation sector - Heavy modes, tramway, bus, intermodality. International experience - général Management, complex Projects Management. - Training of driving and operating staff. - Organization and management of an operating service with a sense of service, a passion forthe profession

and more !



° Passionné du transport de voyageurs, j'ai occupé plusieurs postes d'encadrement opérationnel, avant d'être aujourd'hui "Consultant-Expert-Exploitation" en transport de voyageurs terrestre et guidé.

A mes débuts de 1973 à 1977 sortant d'une courte carrière militaire de 5 Ans,j'ai intégré le milieu du Transport de Voyageurs et plus particulièrement dans le groupe "SUD-CAR" en région parisienne.

Ce groupe était dirigé à l'époque par Jean-Claude GALLIENNE ,personnage de la profession qui a beaucoup donné pour le TRV. Le groupe a été cédé à VEOLIA-TRANSPORT.



* De 1973 à 1975.

- Contrôleur de Trafic et Voyageurs pour évoluer rapidement comme Responsable de Centre et d'Exploitation.

° Réseau Interurbain et Urbain d'Aulnay sous Bois et du Raincy avec une grosse partie de régulation à la gare du Raincy.(TRA Filiale Sud-Car)



* De 1975 à 1976.

- Contrôleur de Trafic et Voyageurs '(Fraude, Horaires, régulation et surveillance)

° Toutes les entreprises adhérentes au groupement soit environ une cinquantaine sur la RP. (APTR-OPTILE Organisation professionnelle de TRV)



* De 1976 à 1977.

- Responsable d'Exploitation Voyageurs.

° Entreprise Rennaise effectuant toutes prestations de TRV. Interurbain, Scolaire, Services Usine Citroën et Touristiques avec prestations hôtelières. (Voyages &