Société crée en 1974 par Jean-Claude James



2014 Rachat de CHAMBON GROS à Epinay (93) au groupe Transdev soit 40 véhicules



2013 Création Agence de Voyage James



Création en 2009 de l'entreprise Gilbert James Voyages flotte comprenant plus de 40 cars aujourd'hui



Plus de 100 véhicules sur 3 départements (92-78-93)



2012 Achat des Autocars BOUCHARD ( 78 ) Carrières sur Seine ( 15 Véhicules )



Aprés l'ouverture en 2009 de GILBERT JAMES à Vitry sur Seine ( 91 ) et la reprise des Autocars Bouchard ( 2012) nous avons aujourd'hui sur nos différents site plus de 100 véhicules toutes capacités



2007 Achat de l'entreprise familiale par James Xavier





Autocars James est à votre disposition pour toute demande de location de véhicule de Tourisme avec chauffeur allant de 2 à 93 places et de location de véhicule Scolaire jusqu'à 73 places.



