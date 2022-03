Christian GRANOTTIER

Plus de 35 ans d'expérience internationale en développement et qualité dans l'industrie automobile et les biens industriels

Maîtrise des outils classiques de la qualité (système, contrôle des processus, résolution des problèmes, gestion de crises...), d'animation de la qualité totale (Lean production, Kaizen, management visuel,...) et de la mise en place de plans de progrès continu.

Pilotage de la stratégie qualité dans plusieurs groupes industriels de dimension internationale...



Mes compétences :

International

Management visuel

Qualité

QRQC

Audit

Automobile

Gestion de crise

Qualité des données