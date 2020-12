Passionné par le monde de la technologie, je suis autonome et curieux afin de m'adapter à toutes les conditions d'intervention, soucieux de toujours bien faire et aimant le contact humain j'aimerais m'intégrer au sein d'une équipe afin de faire partager mon expérience et mes qualités professionnelles dans le domaine de la maintenance et de l'infogérance.



Mes compétences :

Maintenance informatique logicielle et matéri