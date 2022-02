Je m’appelle Christian Klimczak et je suis français, situé à Paris. Je cumule de nombreuses années d’expérience en technologie de l’information et en tant qu’analyste et gestionnaire de projet. Venez découvrir un peu mon parcours en lisant les prochaines lignes.



Christian Klimczak : spécialiste des technologies de l’information



Cumulant de nombreuses années de services dans diverses entreprises de la région parisienne, je possède d’excellentes compétences en gestion de projet et en informatique. Je démontre de fines capacités d’analyses et de résolution de problème que j’ai eu à mettre en pratique tout au long de ma carrière. La rédaction de rapports sur l’évolution des systèmes intégrés et les évaluations des produits et des différents bogues m’ont amené à développer des stratégies optimisées de communications clients et de gestion d’équipe.



Pour que je puisse apposer le sceau Christian Klimczak sur un projet, je dois impérativement être satisfait de sa conception. J’ai découvert Trello au cours de l’année 2016 et je ne peux plus m’en passer. Il devient de plus en plus facile de travailler avec ses collègues et de maximiser les efforts au travail. Puisque la communication est optimisée et qu’en un coup d’œil je peux connaître l’état et l’avancement de nos projets, tout est beaucoup plus simple. Un outil superbe pour un gestionnaire de projet sérieux.



N'hésitez pas à me contacter !

Christian Klimczak