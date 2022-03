Bonjour,



Fort de 15 années d'expérience dans le secteur des non-tissés et des textiles techniques, je recherche de nouveaux défis professionnels à relever au sein d'une nouvelle équipe.



Mes connaissances techniques, commerciales ainsi que mon dynamisme et ma rigueur, peuvent contribuer à la croissance de votre société.



Merci et à bientôt.











Mes compétences :

Logiciel : Pack office, PMI

Audit interne