Christian MACK

A la recherche de nouvelles opportunités dans le développement d'affaires à l'international



10 ans d'expérience pratique dans le développement commercial d'entreprises privées et d'associations, avec une excellente connaissance des services B2B ; réalisation d'études de marché (secteurs Fnb/Industriel/Médical...), de stratégies commerciales pour les services, et de développement de marché, ainsi que de ventes directes et de mise en relation, à la fois en ligne et en personne.



Mise en place d'organisations d'événements tels que des salons professionnels, des réseaux et des galas.



Gestion d'une équipe administrative et éducative pour des associations et des start-up.



Fourniture de services de traduction professionnelle (français et anglais) pour le contenu en ligne, juridique et promotionnel.



Plus d'un an d'expérience en Afrique occidentale, centrale et australe pour négocier et assurer le suivi de projets énergétiques et agricoles en anglais et en français.





spécialités:

Service clientèle

Communication

Développement des affaires

Sens de l'organisation

Créativité

Polyvalence



Mes compétences :

Intercultural management

Adaptibilité

Adobe CS5

Business development

Communication