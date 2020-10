Christian MASSAU

Je définis, je supervise et j'accompagne au quotidien une structure dans sa gestion administrative et financière.

Je suis notamment garant de la bonne santé financière et de la rentabilité d'une entité.

Je veille tant en interne et qu'en externe, à la promotion de la marque employeur pour laquelle je travaille. Je suis une personne de conviction et de valeurs. Je suis l'un des partenaires majeur de votre entreprise.

Autonome, motivé, dynamique, jeune d'esprit, sens des responsabilités, confidentialité.



En recherches active.



DGC





DOMAINES DE COMPETENCES



Techniques :



Comptabilité / reporting / contrôle de gestion.

Trésorerie. Fiscalité.

Ressources humaines.

Services généraux, services informatiques.



Management :



Recrutement et gestion d’équipe administrative et comptable (en direct et en transversal Eff.6)

Tuteur de contrats d’alternance & professionnalisation



Informatique & langues :



Bonne maîtrise du Pack Office (Excel, Word, Outlook) et de l’outil Internet, Lotus 123.

Cognos, Microsoft dynamic, Outils comptables Web.

Sage comptabilité ligne 100, Exact globe 2000, Ciel.

Anglais : courant / Espagnol : Bases scolaires.



Mes compétences :

Comptabilité/Gestion/Finances

Reporting

Trésorerie

Services généraux

Ressources humaines

Services informatique

Fiscalité

Credit management