Frédérique LINOSSIER

Je travaille pour une société en pleine expansion, spécialiste de la santé & du bien-être alimentaire, associant le goût & la nutrition : nous sommes experts de la nutrition bien cuisinée.



Nutrisens est né d’un engagement fort : le bien-être et la santé de chacun à travers son alimentation, sans compromis sur les qualités gustatives des produits proposés.



Fort de ce positionnement, Nutrisens commercialise aujourd’hui une gamme complète de produits alimentaires en santé, répondant à tous les besoins de ses clients. Le groupe ambitionne de devenir un acteur incontournable de ce secteur, spécialiste et leader des produits de nutrition santé en France et en Europe.





Mes compétences :

Langue Anglais bilingue

Gestion administrative

Savoir-être

Langue Allemand courant

Communication

Pack office, Excel ++ macros tableaux croisés dy

Services généraux - Achats

Office Management