Gestionnaire de Cyber, je suis à la recherche d'un poste dans ce domaine.

Durant mon parcours, j'ai eu l'opportunité de développer mes compétences par le biais de stages professionnels très enrichissants. Ceux-ci m'ont permis de confirmer mon intérêt pour la gestion et l'assistanat.

De nature organisée, polyvalente et sérieuse je sais travailler en autonomie mais aussi en équipe.

N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.