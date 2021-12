Christian Moreau est formateur consultant, spécialisé en communication écrite et expression orale, appliquée à l’amélioration des pratiques professionnelles.

Journaliste expérimenté, il a exercé principalement dans le secteur santé-social. Rédacteur en chef dans différents groupes d’édition, il a l’expérience du management d’équipes et de la conduite de projets. Il a également animé de nombreux colloques, conférences et tables rondes, à Paris et en région.

Consultant formateur certifié, il met son expérience de la communication au service des professionnels qui souhaitent améliorer leurs écrits (rapports, courriels, PowerPoint...) et leur expression orale (animation de réunion, conférence...) pour optimiser leurs performances en situation de travail.



Mes compétences :

Conseil

Leadership

Communication

Organisation

Animation de réunions

Management

Microsoft PowerPoint

Formation