Christian MUR

Actuellement Négociateur immobilier chez Tower Immobilier, un réseau installé à TOULOUSE.

Je m’adapte à la nouvelle donne économique et aux exigences de la profession, pour proposer un service immobilier de qualité.



Ma présence et mon expérience sur le marché immobilier Ouest-Hérault me permet d’estimer, de sélectionner et de proposer des biens adaptés à tous budgets.



J’accompagne mes clients de la première visite jusqu’à la signature de l’acte authentique chez le notaire.

Je propose une mise en relation avec mes partenaires financiers et juridiques compétents afin de finaliser chaque projet dans les meilleures conditions.



Je vous propose* les prestations suivantes



Pour vous VENDEUR(1)

-Estimation au prix du marché offerte et vente dans un délai de 6 mois

-Diffusion des biens sur Internet à partir des sites professionnels les plus efficaces (seloger, explorimmo,logic-immo, topannonces).

-Mise en relation avec mon partenaire diagnostiqueur





Pour vous ACHETEUR

-Prise et gestion de vos RDV

-Mise en relation avec nos partenaires financiers

-Mise en relation avec les différents corps de métier du bâtiment

Mise en relation avec les notaires



* Prestations offertes

(1) dans le cadre d’un mandat de vente exclusif pour une maison, villa ou appartement aboutissant à la signature de l’acte authentique.



Toujours à vos côtés de la première visite à la signature (acte authentique)

Vitrine internet mise à jour quotidiennement permettant...



