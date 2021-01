Christian NÉEL

Mon profil professionnel: Technique et Management (50-50% et c'est voulu!)



Maîtrise des processus et de la stratégie de développement en milieux Industriel (Automobile, Instrumentation) et Scientifique



Expérience technique solide, approfondie et large

Automatique, électronique, physique, mécanique, simulation.

Une quinzaine de brevets a ce jour.



Expérience de pilotage d'hommes et de projets.

Une solide expérience en milieu international (USA, Allemagne, UK, Japon, Russie, etc.).



Ma formation: ingénieur Supélec 1983. Spécialité automatique et traitement du signal.



Parcours professionnel:



depuis 2007 : Fogale Nanotech Manager R&D. Instrumentation industrielle et scientifique de haut niveau.

2003-2006: Hitachi Computer Products

2000-2002: Mentor Graphics

1996-2000: Marconi Instruments

1992-1996: Valeo Electronique

1987-1992: Otic fischer & Porter

1986-1987: service militaire.

1983-1986 : Supélec. Recherche post diplome.



Mes compétences :

Hardware

Automobile

Instrumentation

Electronique

Management

Gestion de projet

ASIC

Mathematica

Numéros de claquettes

Metrologie