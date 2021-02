Christian NION

Gestion et Commercial:

 Détection et analyse des besoins, conseiller.

 Etude, optimisation, et négociation des offres et devis.

 Sélection des fournisseurs et négociation.

 Démarche, suivi et fidélisation de clients et de partenaires.

 Gestion des ressources budgétaires, humaines et matérielles

Technique :

 Etude et réalisation de dossiers techniques d'Appels d'Offres (APD, DCE, plans, CCTP, DPGF…)

 Chiffrage de projets (courants forts / courants faibles)

 Exécution des projets (plans courants forts / faibles, notes de calcul, dossiers techniques…)

 Utilisation de l’outil informatique (Pack Office, Autocad, logiciels de calcul CANECO-DIALUX, logiciel de gestion…)



Mes compétences :

AUTOCAD

MICROSOFT OFFICE

CANECO

DIALUX

CHIFFRAGES DEVIS