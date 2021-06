Christian PICHON

Croire en l'humain, c'est ce qui m'a permis d'apprendre au contact des autres, la force et l'avenir de l'humanité c'est chaque individu.

Présent depuis plus de 30 ans dans ce monde industriel en pleine évolution il est important de ne pas oubler l'utilité de l'humain avant nos machines et réseaux qui doivent être de meilleurs outils pour tisser nos liens et tous nous faire grandir.

Après être passé par "la planche à dessin" puis les calculatrices, j'ai eu l'opportunité de mettre mes connaissances au profit de mes actions et responsabilités commerciales.

"Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté." - Winston Churchill