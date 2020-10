Christian POUPARD

Quand à 19 ans j'ai été missionné pour créer une unité industrielle de boulangerie-pâtisserie, il ne fallait pas que je m'arrête en chemin.

J'ai donc crée pour mon compte, une unité de boulangerie -pâtisserie -fast food à la française dans ma vingtième année.

Après avoir exploité durant 11 ans, j'ai revendu mon outil de travail pour me ressourcer à la campagne, ou j'ai avec ma famille, restauré une ferme près du Touquet, réalisé un élevage de purs sang. Pendant ce temps, je me suis initié aux fonctionnements des marchés financiers et entamé la lecture des différents Fiscaux Lefebvre.

Aujourd'hui, je surfe sur les montages juridiques et financiers et j'ai grand plaisir à mettre en oeuvre ce que j'ai appris en parfait et total autodidacte.

Après 17 ans entre chevaux ,lectures









juridiques et placements financiers, je souhaite revenir exploiter mes acquis en créant à nouveau ou en reprenant une affaire.

2014 Mise en place d'une structure immobilière et promotion de programmes immobiliers sur Bruxelles.



2016 Rachat d'une carrière de sable.

Quelle belle aventure juste à son prologue après six mois d'études et de négociations.

Quelle magnifique aventure ou les hommes se donnent pour extraire de la terre ses bienfaits.

Bienfaits sans lesquels nous ne pourrions plus élever maisons, bâtiments et tours. Jamais lenvironnement reste le même tant les tas évoluent au grès des extractions et livraisons. Pur bonheur que de chausser les bottes, de fouler la terre, le sable et de croiser ainsi que d' échanger avec ces travailleurs de la terre. Quel plaisir de voir revenir les chauffeurs en fin de journée, et de partager avec eux les joies et les satisfactions de la journée. Voilà une belle équipe dont le regard pointe vers le même horizon.



Mes compétences :

Courageux

Organisé

Exigeant