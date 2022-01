Christian ROCHE

Aventurier de la communication, converti au monde du Voyage tout terrain. Ex publicitaire. 25 ans en agences de publicité, dont 14 comme spécialiste de la communication Internet.



1984 : Après un courte période de journalisme, je débute ma carrière dans la publicité comme chef de pub et je grimpe les échelons dans de petites agences à Lyon.



1990 : j'entre chez Cachemire, une belle agence de pub lyonnaise, comme directeur de clientèle. Peu de temps après, cette agence devient Publicis Cachemire.



1997: je crée le département Web de Publicis Cachemire et de sa filiale, 2ème communication qui absorbe ensuite la Web Agency Médiartis.

Je dirige ce département Web de Publicis Cachemire jusqu'en 2007.



2007, Je rejoins Nouveau Monde DDB, comme "Stratège Internet"



Juin 2009, je quitte Nouveau Monde DDB, et en octobre 2009 je lance en association avec l'agence AD-Com, l'agence AD-Fluence conseil en stratégies de communication, spécialisée Internet.



Janvier 2013, je vends mes parts d'Ad-fluence et je rejoins RR Concept (équipements 4X4) mon principal client, comme responsable marketing et commercial. Une nouvelle aventure tout terrain commence...



Mes compétences :

Communication

Community management

Contenu de marque

E marketing

E- Marketing

Facebook

Formation

Internet

Management

Marketing

Publicité

réseaux sociaux

Twitter

Web

Webmarketing