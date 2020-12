Christian SODIÉ

Bienvenue sur mon profil !



J'accompagne des entreprises de toute taille dans leur transformation financière, le pilotage de projet et le support opérationnel en contrôle de gestion et consolidation.



Rien ne vaudra un échange direct, autour dun café/thé, mais, en attendant, je me présente via ces quelques lignes.



Le premier mot qui me vient à lesprit quand je dois me présenter est passion.

C'est important de le savoir pour comprendre mon goût prononcé du travail bien fait, mon sens du service et mon rejet de toute forme d'injustice sociale ou professionnelle.

Nous avons déjà un dénominateur commun, tant mieux !



Relever des challenges, se dépasser, sortir de ma zone de confort, m'obligent à rester en veille et tout ce qui y concourt est le bienvenu : je suis plutôt curieux et n'hésite pas à retrousser mes manches !



C'est tout naturellement, après mes années en entreprise puis dans le conseil en finance que jai décidé de fonder SODIE Consulting.

Toutes ces années d'expériences riches et variées m'ont en quelque sorte préparées à être le chef dentreprise que je suis.



SODIE Consulting est comme une sorte de projection de mon esprit et la concrétisation d'un idéal professionnel.

J'ai toujours imaginé un endroit où il doit faire bon vivre pour les collaborateurs, où lexpérience client est au coeur de la stratégie et où l'excellence est maître mot !



Mais aussi, une entreprise qui joue un rôle social fort via diverses actions ou aides auprès d'associations.



Chaque jour, nous travaillons à faire de SODIE Consulting, une référence dans le conseil aux entreprises, avec une équipe de passionné.e.s, accessibles et qui noublie pas de perpétuer nos valeurs fondatrices.



Je ne pourrai finir sans rappeler notre leitmotiv (qui mhabite à chaque instant) : Surpassing Ourselves for you ! (Se dépasser pour vous).



