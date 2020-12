Site internet : http://chrisyl84.wix.com/atrp



Réalisateur, monteur, président du collectif ATR Production Avignon, il acquiert une expérience dans les domaines du cinéma et de la vidéo en réalisant des courts-métrages de fiction. Il met en scène des films courts en étroite collaboration avec des techniciens et des artistes professionnels. Il maîtrise parfaitement le processus créatif de fabrication artistique d’un film : Écriture, budget, développement artistique, direction d’acteurs et outil de production et de postproduction.



Christian Sylvestre est né en Franche-Comté en France. Il a passé dix années de sa vie à l'Île de la Réunion, dix années en Afrique et le reste en France en qualité de contrôleur de gestion, responsable administratif et chef comptable, de filiales de plusieurs grosses entreprises et d'un cabinet d'expertise comptable en région PACA. Il maîtrise parfaitement le processus de contrôle de gestion d'une entreprise.



Vimeo : https://vimeo.com/user2736650



Mes compétences :

Scénariste

Réalisateur

Montage vidéo

Réalisation de films

Paie

Gestion du personnel

Comptabilité générale

Comptabilité analytique

Etalonnage vidéo

Ciel Paye

CIEL Gestion commerciale

Contrôle de gestion

Gestion budgétaire