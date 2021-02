Christian TANG

Avec plus de 21 ans d'expérience en ITS, j'ai une expérience variée dans la qualification et la validation des applications critiques (technique, performance et fonctionnel).

J'ai des compétences techniques pour maîtriser des outils de surveillance et de test. Ma grande expérience au cours des diverses missions m'a donné une bonne et large vision large du cycle de vie des applications métiers.

Ma pluralité, ma diversité et mon engagement ont su s'adapter au contexte et aux contraintes des clients avec un très bon niveau de satisfaction.

J'ai apporté mon expérience dans plusieurs domaines comme en Pharmaceutique, en Finance, en Aéronautique Régulièrement je travaille dans un environnement international en étroite collaboration avec les équipes Offshore



* Compétences Management

- Gestion des projets ITIL

- Gestion des incidents

- Accompagnement à la gestion du changement

- Relation Client

- Contexte international avec les équipes offshore



* Expertise Métier

- Gestion de campagne de troubleshooting

- Gestion de surveillance applicative / systèmes

- Gestion de campagnes de tests de performance

- Expertise technique

- Conception et aide MOA à la réalisation de campagnes de tests

- Pilotage de projets de tests fonctionnels et non-fonctionnels

- Réalisation de campagne de tests fonctionnels automatisés



* Compétences Techniques

- Outils de test: Diagnostics: J2EE, Système, Apache, Oracle

- Surveillance applicative: SiteScope, BSM / APM, TCO, Fiddler, WireShark, Dynatrace, TraceRoute

- Non-Fonctionnel: LoadRunner, Performance Center, Neoload

- Fonctionnel: ALM, Quick Test Pro / UFT

- Systèmes: Linux, Unix, Windows, Citrix

- SGBD: Oracle, SQL Servers, Sybase

- Serveurs Web: Apache, Tomcat, IIS, JEE

- Serveurs dApplications: JBoss, WebSphere, WebLogic

- Framework: .Net, Zend, Eclipse, W3.CSS

- Langage: SQL, C/C++, VisuaBasic, Shell, Java, JavaScript, PHP, ASP, XML, XHTML, CSS

- Autres: Word, Excel, PowerPoint, Visio, PhotoShop, Illustrator