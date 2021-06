Christian URANI

Récemment à la retraite j'accepte des missions de courtes durées dans le domaine du management et l'analyse de situations.



Directeur Régional pendant 12 ans, maîtrisant parfaitement les rouages de la distribution alimentaire et multispécialiste. Gestionnaire de centre de profits (10 magasins, 1300 collaborateurs).

Points forts : stratégie, management, gestion, création et mise en oeuvre de projets.

Homme de contact, ouvert, éxigeant, énergique, d'une grande honnêteté.





PRINCIPALES REALISATIONS :



- GESTION DE CENTRES DE PROFITS

- 1993 à 2005 : Les prévisions de budget annuel ont toujours été réalisées

- 1988 à 1992 : Pendant la période, progression du CA de 99% et du résultat de 414%, le magasin passant de la sixième place à la seconde.

- 1987 : Le magasin de Béziers atteint la deuxième place nationale dans "l'enquête qualité et satisfaction clientèle"



- GESTION DE PROJETS

- Fin 2003 : Proposition et création d’un SAV Régional pour 17 magasins; l’objectif étant d’assurer une qualité de service égale dans tous les magasins, d’améliorer la productivité en transférant les compétences sur un seul site et d’avoir une exploitation à l’équilibre. Création d’une plate-forme régionale avec 10 techniciens, aménagement fonctionnel des locaux loués, utilisation de la logistique société pour optimiser les enlèvements magasin au moindre coût.

- Mise en place d’enquêtes de satisfaction magasins et clientèle.

- Progressivement, les objectifs ont été atteints.

- 1995 : Recherche d’un nouveau concept de magasins pour faciliter l’acte d’achat. Avec l’équipe régionale composée de chefs de produits et de merchandisers nous avons déterminé quelle était la logique d’achat client ce qui nous a conduit à un rangement thématique des produits en magasin. Mise en oeuvre de ce concept dans le magasin de Nîmes en 1999. Concept dupliqué et amélioré par la suite sur tous les nouveaux magasins et magasins revitalisés.



- CREATIVITE ORIENTEE VERS LES RESULTATS

- 1996 : Zone de retrait marchandises et suivi logistique magasin.

Le but est d’optimiser le temps de manutention et de rendre les vendeurs plus disponibles à la vente.

Création de deux zones logistiques avec du personnel dédié, l’une réservée à la clientèle pour retirer ses achats, l’autre pour l’approvisionnement des rayons.

Ce système libère le vendeur qui ne se consacre plus qu’à la vente ce qui entraîne une augmentation du chiffre d’affaires. La région Languedoc a eu pendant trois ans la meilleure productivité.

- 1995 : Castostages

Mise en place sur la région de stages gratuits de bricolage afin d’apporter un service supplémentaire à la clientèle et ainsi de la fidéliser.

Idée reprise au niveau national un an plus tard avec thèmes et supports nationaux.

Ces castostages affichent toujours complets et sont même souvent doublés.

- 1990 : Responsable clientèle

Objectif : faciliter la tâche des clients qui font un chantier et doivent acheter des articles dans différents rayons.

Création d’un poste de relation clientèle qui est donc un interlocuteur privilégié pour orienter, organiser et suivre le client tout au long de ses achats.

Démultiplication du concept sur la région Languedoc de 1992 à 1994 puis au niveau national jusqu’en 1996.

Ce poste est devenu aujourd’hui un service complété par la pose et la carte fidélité.



- MANAGEMENT ET ANIMATION D’EQUIPES

- 2003 : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

L’objectif étant que chacun puisse avoir une évaluation de ses compétences et de ses points d’amélioration ainsi que de ses objectifs et de ses perspectives d’évolution.

- Mise en place en 2003 pour les cadres et les agents de maîtrise avec formation et support. Formation effectuée par le n+1 et les ressources humaines.

-En 2004 démultiplication à l’ensemble du personnel. Réalisation à 100% avec une perception très positive par le personnel des magasins grâce à des entretiens structurés et formalisés



Mes compétences :

Management

Dirigeant

Gestion

Créativité

Animation d'équipe