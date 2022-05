Christiane DESVAUD

Hôtesse Référente et Coordinatrice dans le tourisme et l'événementiel :

Chef d'Escale pour le MSC (Intercruises) Terminal Cruise Center (paquebots en provenance de l'étranger, accueil des croisiéristes), Costa Croisières, Mathez Viazur, Office du Tourisme, Brtittany Ferry

Salons et séminaires divers

Hôtesse / Helvetia Assurances (assurance maritime)

Formatrice au sein de Imaccueil pour les métiers inhérent au tourisme et à l'événementiel



Mes compétences :

Anglais

Discrétion

Excellente présentation

La rigueur

Organisation

Polyvalence

Présentation

Rigueur