Christina Xiaoqun BEAUFILS

Diplômée dun master dingénieur, et de management international de lINSEAD, Christina a eu un parcours professionnel réussi au sein de grandes entreprises internationales, avant de devenir consultante et coach. Elle est une consultant et coach créative et passionnée qui a fait ses preuves dans différents projets de ses clients.



Christina facilite lévolution et le développement de ses clients grâce à une approche basée sur la psychologie, la dynamique relationnelle, la compréhension culturelle. Elle a une faculté aigüe de comprendre les perspectives des gens, leurs difficultés et leurs besoins. Son style de communication efficace, sa capacité à mener une analyse précise et son approche pragmatique lui permettent d'identifier rapidement les problèmes et les causes profondes qui freinent les clients, et de les accompagner.



Aider ses clients à libérer leur potentiel, et renforcer leur capacité à réussir est sa vocation. Ils apprécient son professionnalisme, son écoute active, son dynamisme et son efficacité.



Christina a travaillé sur différents projets de conseil et de coaching tant pour des entreprises multinationales que pour des PMEs. Elle accompagne également les particuliers qui souhaitent améliorer leur vie professionnelle et personnelle, ainsi que leurs projets de changement.



Christina est basée à Paris. Elle propose les séances de coaching en présentiel et à distance.