J'aime le contact l'échange avec les autres. J'ai suivi en 2008 une formation en 8 mois d'Esthétique et j'ai pris les options soins corps : massage Ayurvédique, soins orientaux, massage californien, soins visage et corps Maria GALLAND, ....

Bref un moment très riche très intense j'y ai pris beaucoup de plaisir c'était certes dans un tout autre domaine que l'animation ou la bureaucratie. Cela m'a prouvé qu'à tout moment on pouvait faire autre chose et qu'il n'était JAMAIS trop tard.