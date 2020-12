Christine BILLY

Coach pour les professionnels, équipes et entreprises qui souhaitent améliorer leurs performances. Je suis passionnée par le développement de nouvelles activités et j'ai une grande expérience de la collaboration cross fonctionnelle et cross culturelle, dont plus de 10 ans comme responsable de projets globaux dans l'industrie pharmaceutique.



Mes compétences :

Direction de projet

Coaching d'équipe

Développement personnel

Industrie pharmaceutique

Coaching individuel

R&D

Gestion de l'innovation

Développement des compétences