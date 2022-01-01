Menu

Christine BONHOMME

  • Cnim
  • GESTIONNAIRE PROJET

LA SEYNE SUR MER

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à la Seyne-sur-Mer

En résumé

EN MESURE PAR MON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DE METTRE A PROFIT MES COMPETENCES.
DE PRENDRE EN CHARGE LES MISSIONS QUI ME SONT CONFIEES.
EXPERIENCE DANS LE MERCHANDISING EN TANT QU'AUTO ENTREPRENEUR.

CAPACITE A M'INTEGRER RAPIDEMENT DANS UN NOUVEL ENVIRONNEMENT. RIGUEUR, POLYVALENCE, SENS DES RELATIONS.

JE RECHERCHE UN EMPLOI EN CDD/INTERIM EN TEMPS PARTIEL

Mes compétences :
DYNAMIQUE - ACTIVE - VOLONTAIRE
Gestion administrative
Comptabilité
Gestion de la relation client

Entreprises

  • Cnim - GESTIONNAIRE PROJET

    Autre | LA SEYNE SUR MER 2018 - 2022 Gestion de projet avec établissement prévisionnelle des livrables à émettre
    Suivi, contrôle et enregistrement de la documentation technique produite par les fournisseurs.
    Gestion des échanges avec les clients, partenaires et fournisseurs.
    Réception des termes de paiements des commandes et cadencement .
    Reportings hiérarchiques hebdomadaires
    Relances documentaires fournisseurs.
    Formation fournisseurs au nouveau logiciel (Aconex)

  • AIA - ATELIER INDUSTRIEL DE L AERONAUTIQUE - AGENT COMPTABLE

    Finance | PIERREFEU - 83 2015 - 2017 Liquidation des factures pour les marchés publics.
    Application des procédures.
    Lecture des marchés (pénalités, avances acomptes )
    Balances financières / Codification
    Vérification et enregistrement des factures fournisseurs.
    Gestion des litiges
    Mails – appels téléphoniques

  • ARKANSIA - COMMERCIALE MERCHANDISER

    Commercial | HAUTE VIENNE 2013 - 2015 Action de merchandising pour de grands comptes
    Présence des produits en linéaire et PLV
    Gestion des points de vente (parfums / cosmétiques)
    Réception des produits – contrôle de la conformité – vérification de l’étiquetage
    Préparation et traitement des commandes clients. Contrôle des stocks.

  • GRAPHTOCH 87 TABART - ASSISTANTE DE GESTION PME/PMI

    Administratif | LIMOGES 87 - BORDEAUX 33 1999 - 2013 Suivi des dossiers clients/fournisseurs (prospection)
    Négociation devis offres
    Commandes. Mise en place des actions commerciales & promotionnelles.
    Interface entre les différents services (commerciaux production logistique).
    Accueil et prise en charge de la clientèle et fournisseurs.
    Facturation (préparation et édition)
    Suivi des encaissements – recouvrement et relance des factures
    Gestion impayés / contentieux.
    Suivi de la trésorerie et budget (échéanciers / remises en banque / tenue de caisse / rapprochements bancaires / enregistrements des pièces comptables)
    Editions des journaux – opérations de clôture.
    Paramétrage du système de données.
    Gestion des contrats salariés – suivi des dossiers administratifs

Formations

  • CNIM

    LA SEYNE SUR MER 2018 - 2022 Logiciel :
    Windchill / Oracle / Aconex / Sage / pack office

    Langue
    Français / anglais (formation interne)

    Diplome de secouriste

Réseau

Annuaire des membres :