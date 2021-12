Christine CATELIN

Mes expériences professionnelles variées et enrichissantes me permettent d'être, aujourd'hui, à l'aise dans différentes tâches administratives. Je suis capable de m'adapter rapidement ce qui me permet de pouvoir répondre avec efficacité à toutes situations. Ouverte aux autres, organisée, sachant être discrète, concentrée, méthodique, autant de qualités requises lors de mes précédents emplois.



Mes compétences :

Gestion administrative

Accueil physique et téléphonique

Passation de commandes fournisseurs

Réalisation de comptes rendus

Gestion de planning des entrants/sortants

Archivage

Gestion de stock

Facturation/relance

Gestion TVA

Suivi du personnel (congés, maladies, H.sup., méde