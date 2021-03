Christine CAVAGNOLI

Compétences avérées dans l'interprétation de chiffres et le forecasting dans l'industrie du luxe et des biens de consommation courante, au sein d'un environnement international et multiculturel



Contrôleur de gestion expérimentée (17 ans de pratique) avec notamment 12 années dans l'Industrie Pharmaceutique et la Cosmétique et une solide connaissance dans la Supply Chain (8 ans dans un centre de distribution international et 7 ans en tant que Demand Planner)



Esprit d'analyse et de synthèse développé allié à une approche pragmatique



Autonomie, sens des priorités, forte orientation clients, aisance relationnelle à tous les niveaux de la hiérarchie, en présentiel et à distance



Maîtrise du processus de prévisions, de reportings mensuels, tableaux de bord, budgets et plans pluriannuels.



Maîtrise des outils informatiques (fonctions avancées sur Excel, ERP)

Maîtrise doutils de restitution multi-dimensionnelle (Essbase, Impromptu, Powerplay, Qlikview)



Pratique courante de l'anglais et de l'allemand (pratique quotidienne)

Solides connaissances en espagnol



Mes spécialités :

Contrôle de Gestion

Supply Chain (Demand Planning, Achats, Logistique, Distribution)



Mes compétences :

Forecasting (ventes, volumes, coûts etc...)

Gestion des stocks, des plans dapprovisionnement