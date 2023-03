Christine CHEVAL

En qualité d'avocat, mes domaines de compétences sont principalement le droit du travail et de la protection sociale, le droit des affaires, le droit animalier et le droit de la consommation.



Après avoir obtenu un diplôme de troisième cycle en droit, j'ai travaillé en entreprise en qualité de juriste pendant 6 ans. J'ai ensuite rejoint la profession d'avocat que j'exerce depuis dix-sept ans.



Sensible aux modes alternatifs de résolution des litiges, en particulier la médiation en ce qu'elle permet aux personnes en conflit de trouver elles-mêmes leur solution, j'ai suivi et obtenu le diplôme universitaire de Médiateur début 2013. Depuis lors, je suis à même d'intervenir en qualité de médiateur dans tous types de conflits.



Je propose également des formations dans mes domaines d'expertises.



Mes compétences :

Droit de la sécurité sociale

Droit du travail

Avocat

Droit social

Droit de la protection sociale

Droit des affaires

Droit de la consommation

Droit animalier

Médiateur

Médiation

Formateur

Formation