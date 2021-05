Christine DANET

OFFICE MANAGER, ASSISTANTE FREELANCE BILINGUE EN NORD ISERE ET EST LYONAIS, je m'adresse aux :



T.P.E , P.M.E, Artisans, Commerçants, Libéraux :



Vous souhaitez dégager du temps pour votre activité professionnelle ?

Support'Office vous propose des prestations de services :



- Adaptées à vos besoins

- déductibles des charges

- sans contrainte d'embauche



Pour un chef d'entreprise, faire tourner sa boîte est sa principale préoccupation et cela lui demande beaucoup dénergie, aussi bien physique que mentale. Vous souhaitez :



1. Vous libérer dune charge de travail chronophage ?

2. Vous consacrer sereinement à votre cœur dactivité ?

3. Maîtriser votre budget et piloter efficacement votre entreprise ?



Je vous propose de réaliser toutes les tâches chronophages. Elles ne relèvent pas de votre expertise mais sont pourtant essentielles à la croissance de votre activité.



Avec tout ce précieux temps gagné, vous allez pouvoir vous recentrer, sereinement, sur votre activité et la développer comme vous le souhaitez !



Vous rêvez d'optimiser votre temps et vous offrir une bulle de liberté ?



Contactez Support'Office : contact@supportoffice.fr

Site : www.supportoffice.fr

FB : www.facebook.com/assistante.administratif.commercial.independante



Et n'oubliez pas :

Le prestataire est un professionnel indépendant comme vous.

Son souhait est de pérenniser son activité et sa seule préoccupation est la satisfaction de ses clients.



MON EXPERTISE ADMINISTRATIVE :



1. Création de modèles et rédaction de :

Lettres-types

Devis

Contrats

Courriers

E-Mailing



2. Comptabilité :

Préparation des pièces pour le comptable

Traitement des factures clients et fournisseurs

Notes de frais



3. Informatique et bureautique :

Organisation bureautique de l'entreprise

Tri, archivage classique et numérique

Conception et mise à jour de bases de données (fichiers DATA)

Création et mise à jour de site internet

Création et mise à jour de pages sur les réseaux sociaux



4. Suivi client :

Enquêtes de satisfaction

Sondages

Fidélisation



5. Déplacements, évènementiel :

Organisation de déplacements professionnels :

Réservation d'hôtels

Réservation transports

Organisation de portes ouvertes

Organisation de salons



6. Veille documentaire :

Suivi de la concurrence

Suivi des nouveautés dans le secteur d'activité



MON EXPERTISE COMMERCIALE :



1. Formalisation/complément des documents de suivi



2. Suivi des devis, factures :

Saisie, envoi, relance



3. Facturation et enregistrement des ventes



4. Suivi des clients/prospects :

tél, démarchage, mise à jour



5. Enregistrement, traitement des réclamations clients



6. Suivi des plannings :

création, organisation, suivi



MON EXPERTISE COMMUNICATION :



1. Création de cartes de visites, flyers, affiches



2. E-mailing



3. La communication par le Web :

Mise à jour de site

Aide à la création de site

Création de site

Réseaux sociaux : création de page pro et de publicités