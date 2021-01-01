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Laurent MARCHESSAUX

VIROFLAY

En résumé

BONJOUR,

"ECONOMISTE" DE FORMATION INITIALE (BAC Série B PUIS MAITRISE D'ECONOMIE), JE ME SUIS ENSUITE ORIENTE VERS LA GESTION D'ENTREPRISE EN PASSANT LE CERTIFICAT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (DESS de GESTION) DE L'IAE DE PARIS .

JE POSSEDE 24 ANS D'EXPERIENCE PROFESSIONNELE DONT 20 DANS DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PUBLICS D'AMENAGEMENT AUX SEIN DESQUELS J'AI PRINCIPALEMENT TRAVAILLE DANS LE DOMAINE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE.

JE SUIS ACTUELLEMENT DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER AU SEIN DU GIP CAMPUS-FRANCE EN CHARGE DE LA PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FRANCAIS A L'ETRANGER.

MON PRECEDENT POSTE EN DATE : DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT SEINE-ARCHE A NANTERRE, FONCTION INTEGRANT LA GESTION FINANCIERE, LA GESTION DES RH, LA SUPERVISION DU SERVICE JURIDIQUE ET LA GESTION DES MOYENS GENERAUX DE L'ETABLISSEMENT.

AU COURS DE MA CARRIERE J'AI EGALEMENT SUPERVISE PENDANT 2 ANS LA "CELLULE" DEVELOPPEMENT LOGEMENTS EN CHARGE DE LA COMMERCIALISATION DES "DROITS A CONSTRUIRE" EN MATIERE DE LOGEMENTS SUR LE PERIMETRE D'INTERVENTION DE L'ETABLISSEMENT.


SI MON PARCOURS PROFESSIONNEL M'A CONDUIT A EXERCER PRINCIPALEMENT DES FONCTIONS A CONNOTATION FINANCIERE C'EST QUE J'APPRECIE LES CHIFFRES NON PAS POUR EUX MEMES MAIS POUR CE QU'ILS PEUVENT SIGNIFIER OU AU MOINS SUGGERER.
J'AIME PREVOIR ET PLANIFIER, COMPARER PREVISIONS ET REALISATIONS ET EN TIRER LES ENSEIGNEMENTS POUR L'AVENIR.

JE SUIS RIGOUREUX, PUGNACE ET LOYAL ET PRATIQUE ASSEZ SOUVENT L'AUTODERISION.
J'AIME TRAVAILLER DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE ET N'APPRECIE GUERE LES GENS QUI SE PRENNENT TROP AU SERIEUX.

JE SUIS PAR AILLEURS UN PASSIONNE DE MUSIQUE (POP, ROCK ET BLUES PRINCIPALEMENT MEME SI AVEC L'AGE J'APPRECIE DE + EN + LES OEUVRES DU REPERTOIRE CLASSIQUE).
JE SUIS MOI-MEME MUSICIEN AMATEUR A MES HEURES ET AI EU L'OCCASION DE ME PRODUIRE PLUSIEURS FOIS SUR SCENE AVEC UN GROUPE D'AMIS.

JE SUIS EGALEMENT AMATEUR DE FOOTBALL; SPORT QUE J'AI PRATIQUE DANS MA JEUNESSE PENDANT PLUSIEURS ANNEES.

Mes compétences :
Aménagement urbain
Contrôle de gestion
EPIC
Gestion des ressources
Gestion des ressources humaines
Gestion Financière
Marchés publics
Ressources humaines
Services généraux
Urbanisme

Entreprises

  • GIP CAMPUS FRANCE - DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER

    2011 - maintenant PREPARATION ET SUIVI BUDGETAIRE.
    ENCADREMENT DES FONCTIONS COMPTABILITE GENERALE ET RH
    ELABORATION DES DOCUMENTS A CARACTERE FINANCIER PRESENTES AU VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (BUDGET, RAPPORT DE L'ORDONNATEUR, PLAN TRIENNAL,...)
    MANAGEMENT D'UNE EQUIPE DE 3 PERSONNES

  • EPA SEINE-ARCHE - DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER

    2008 - 2010 MANAGEMENT ET ENCADREMENT DE LA DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (10 PERSONNES).
    DIRECTION AYANT LES RESPONSABILITES SUIVANTES : GESTION FINANCIERE DE L'ETABLISSEMENT (PREPARATION ET SUIVI BUDGETAIRE, PLANIFICATION FINANCIERE A MOYEN ET LONG TERME, CONTROLE ET ORDONNANCEMENT DES DEPENSES, ORDONNANCEMENT ET FACTURATION DES RECETTES,...), GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (RECRUTEMENT, AVANCEMENTS ET PROMOTIONS, FORMATION, GESTION ADMINISTRATIVE DIVERSE,...) , JURIDIQUE (MARCHES PUBLICS, PROMESSES DE VENTES, ASSURANCES, CONTRATS DIVERS), GESTION DES SERVICES GENERAUX (PARC INFORMATIQUE, LOCAUX, PARC AUTOMOBILE, FOURNITURES DIVERSES,...), GESTION ADMINISTRATIVE (PREPARATION DES DOSSIERS ET ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, REPORTING AUPRES DE LA MISSION DE CONTROLE D'ETAT, MAJ DU KBIS,...).

  • EPA SEINE-ARCHE - RESPONSABLE FINANCIER

    2002 - 2007 MANAGEMENT DU SERVICE FINANCIER DE L'ETABLISSEMENT (3 PERSONNES)
    PREPARATION DU BUDGET ET SUIVI DE L'EXECUTION BUDGETAIRE, ELABORATION ET MAJ DES TABLEAUX DE BORD DE SUIVI BUDGETAIRE, ELABORATION DU PLAN FINANCIER A MOYEN TERME DE L'ETABLISSEMENT, CONTROLE DES DEPENSES ET DES RECETTES DE L'ETABLISSEMENT, PREVISION DE TRESORERIE A COURT ET MOYEN TERME, ETUDE ET CONTROLE DES ASPECTS FINANCIERS DES DIFFERENTS CONTRATS ENGAGEANTS L'ETABLISSEMENT (MARCHES PUBLICS, PROMESSES DE VENTES, ACTES DE VENTES, CONVENTIONS ET PROTOCOLES DIVERS).
    MANAGEMENT DE LA MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU LOGICIEL DE GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE.

  • EPA DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES - RESPONSABLE DEVELOPPEMENT LOGEMENTS

    1999 - 2001 MANAGEMENT DE LA "DIVISION" LOGEMENTS (3 PERSONNES)AU SEIN DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DE L'ETABLISSEMENT.
    PARTICIPATION A LA DEFINITION DU "PLAN DE COMMERCIALISATION ANNUEL".
    PREPARATION DES DOSSIERS DE MISE EN COMMERCIALISATION DES TERRAINS ET DROITS A CONSTRUIRE.
    EXAMEN DES DOSSIERS DE REPONSES DES MAITRES D'OUVRAGES POTENTIELS.
    PARTICIPATION AU CHOIX DU "LAUREAT".
    NEGOCIATION AVEC LE CLIENT RETENU ET REDACTION DE LA PROMESSE DE VENTE.
    SUIVI DE LA REALISATION DES CONDITIONS SUSPENSIVES DE CES CONTRATS.
    INTERFACE ENTRE LE GROUPEMENT "PROMOTEUR/BAILLEUR SOCIAL/MAITRE D'OEUVRE" ET LES DIRECTIONS TECHNIQUE ET DE L'URBANISME DE L'ETABLISSEMENT.
    INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT POUR TOUTES QUESTIONS LIEES A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SUR LA VILLE NOUVELLE.
    MAJ D'UN TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES RYTHMES DE COMMERCIALISATIONS DES DIFFERENTS PROGRAMMES DE LOGEMENTS EN ACCESSION A LA PROPRIETE SUR LE PERIMETRE DE LA VILLE NOUVELLE.

  • EPA DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES - CADRE FINANCIER

    1990 - 1998 PREPARATION ET SUIVI BUDGETAIRE.
    PARTICIPATION A L'ELABORATION DU PLAN FINANCIER A MOYEN TERME DE L'ETABLISSEMENT.
    ELABORATION AVEC LES DIFFERENTES DIRECTIONS DE L'ETABLISSEMENT DU BILAN FINANCIER PREVISONNEL DES OPERATIONS D'AMENAGEMENT, SUIVI DES REALISATIONS ET MAJ DES PREVISIONS.
    CONTROLE ANALYTIQUE DES DEPENSES ET DES RECETTES DE L'ETABLISSEMENT.
    CONTROLE PREALABLE DES ASPECTS FINANCIERS DES CONTRATS LIANTS L'ETABLISSEMENT (MARCHES PUBLICS, PROMESSES DE VENTES, CONVENTIONS ET PROTOCOLES DIVERS).
    PARTICIPATION A LA MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU LOGICIEL FINANCIER ET COMPTABLE.

  • CHAMBRE DE METIERS DE PARIS - ASSISTANT TECHNIQUE DES METIERS

    1988 - 1989 CONSEILS JURIDIQUES, FINANCIERS ET FISCAUX AUX CHEFS D'ENTREPRISES ARTISANALES.

    AIDES ET CONSEILS A LA CREATION D'ENTREPRISES (CHOIX DE LA FORME JURIDIQUE / ASPECTS SOCIAUX, FISCAUX, FINANCIERS,...,ELABORATION DE PLANS DE FINANCEMENT PREVISIONNELS).

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