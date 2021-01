Laurent MARCHESSAUX

BONJOUR,



"ECONOMISTE" DE FORMATION INITIALE (BAC Série B PUIS MAITRISE D'ECONOMIE), JE ME SUIS ENSUITE ORIENTE VERS LA GESTION D'ENTREPRISE EN PASSANT LE CERTIFICAT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (DESS de GESTION) DE L'IAE DE PARIS .



JE POSSEDE 24 ANS D'EXPERIENCE PROFESSIONNELE DONT 20 DANS DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PUBLICS D'AMENAGEMENT AUX SEIN DESQUELS J'AI PRINCIPALEMENT TRAVAILLE DANS LE DOMAINE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE.



JE SUIS ACTUELLEMENT DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER AU SEIN DU GIP CAMPUS-FRANCE EN CHARGE DE LA PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FRANCAIS A L'ETRANGER.



MON PRECEDENT POSTE EN DATE : DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT SEINE-ARCHE A NANTERRE, FONCTION INTEGRANT LA GESTION FINANCIERE, LA GESTION DES RH, LA SUPERVISION DU SERVICE JURIDIQUE ET LA GESTION DES MOYENS GENERAUX DE L'ETABLISSEMENT.



AU COURS DE MA CARRIERE J'AI EGALEMENT SUPERVISE PENDANT 2 ANS LA "CELLULE" DEVELOPPEMENT LOGEMENTS EN CHARGE DE LA COMMERCIALISATION DES "DROITS A CONSTRUIRE" EN MATIERE DE LOGEMENTS SUR LE PERIMETRE D'INTERVENTION DE L'ETABLISSEMENT.





SI MON PARCOURS PROFESSIONNEL M'A CONDUIT A EXERCER PRINCIPALEMENT DES FONCTIONS A CONNOTATION FINANCIERE C'EST QUE J'APPRECIE LES CHIFFRES NON PAS POUR EUX MEMES MAIS POUR CE QU'ILS PEUVENT SIGNIFIER OU AU MOINS SUGGERER.

J'AIME PREVOIR ET PLANIFIER, COMPARER PREVISIONS ET REALISATIONS ET EN TIRER LES ENSEIGNEMENTS POUR L'AVENIR.



JE SUIS RIGOUREUX, PUGNACE ET LOYAL ET PRATIQUE ASSEZ SOUVENT L'AUTODERISION.

J'AIME TRAVAILLER DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE ET N'APPRECIE GUERE LES GENS QUI SE PRENNENT TROP AU SERIEUX.



JE SUIS PAR AILLEURS UN PASSIONNE DE MUSIQUE (POP, ROCK ET BLUES PRINCIPALEMENT MEME SI AVEC L'AGE J'APPRECIE DE + EN + LES OEUVRES DU REPERTOIRE CLASSIQUE).

JE SUIS MOI-MEME MUSICIEN AMATEUR A MES HEURES ET AI EU L'OCCASION DE ME PRODUIRE PLUSIEURS FOIS SUR SCENE AVEC UN GROUPE D'AMIS.



JE SUIS EGALEMENT AMATEUR DE FOOTBALL; SPORT QUE J'AI PRATIQUE DANS MA JEUNESSE PENDANT PLUSIEURS ANNEES.



Mes compétences :

Aménagement urbain

Contrôle de gestion

EPIC

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

Gestion Financière

Marchés publics

Ressources humaines

Services généraux

Urbanisme