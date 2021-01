Christine DARROU

Un Français sur 2 déclare vouloir changer de travail et de vie mais souvent la peur de linconnu nous empêche de sauter le pas Est-ce votre cas ? Peut-être souhaitez-vous rebondir après un licenciement, un burn-out et découvrir une autre façon de travailler ?



Lobjectif de Change Your Life : vous aider et vous accompagner dans la réalisation de vos projets !



Comment ?



En vous proposant une formation et un accompagnement sur mesure en fonction de vos objectifs :

- Financement d'un projet perso (immobilier, voyage) ?

- Nouveau challenge professionnel vous permettant de mieux concilier vie privée et vie professionnelle ?



Nous vous aidons à réaliser votre projet en nous appuyant notamment sur un partenaire leader depuis plus de 40 ans dans son domaine



Qui suis-je ?



Couturière de métier pendant 6 ans, un métier qui me passionnait mais sans débouché dans ma région, je décide alors de me reconvertir. Mais dans quel domaine ?



Jai lopportunité de démarrer dans la Grande Distribution où je découvre différents corps de métier et où japprécie particulièrement le contact clients, important pour moi. Fort de mon expérience, je décide de créer un commerce de proximité en zone rurale. Malheureusement ce projet naboutit pas car les organismes financiers ne me suivent pas. Très déçue, je reprends un poste dagent de maîtrise mais je me lasse très vite de ce travail : pas de reconnaissance, plus de temps libre, aucune augmentation de salaire possible



Je dis STOP et je rencontre alors un nouveau modèle économique où je retrouve enfin de vraies valeurs humaines, de la reconnaissance, du partage et surtout du temps.



Cest ainsi quest née ma société Change Your Life qui aujourdhui accompagne plus de 300 collaborateurs.



Quels résultats ?



- Un métier qui offre une grande liberté au quotidien permettant ainsi de travailler à son rythme, aussi bien en autonomie quen équipe

- Laccès à une formation et un accompagnement sur mesure

- Lobtention dun revenu attractif

- Laccès à un nouveau challenge professionnel



Notre équipe est composée ce jour de profils divers et variés : esthéticiennes, comptables, secrétaires, chefs d'entreprise, commerciaux, jeunes retraités, coachs sportif, naturopathes, assistante commerciale,



Envie de rejoindre laventure ? Contactez- moi !!

06.22.08.18.09

recrutementcyl@orange.fr