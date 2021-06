Christine DAUZATS

J'ai pu assortir mes (longues) expériences de vente directe, manager commercial, marketing, création et gestion d'entreprise de l'appui des connaissances générales : Master II "Stratégie commerciale et Marketing" réussi en 2011. Je connais bien les problématiques du Chef de TPE.

Avec la spécialisation Web ; méthodes et outils en e-réputation, risque d'image, veilles, réseaux sociaux....(1er DU E-réputation français obtenu en juillet 2013), je peux accompagner les TPE PME dans leur e-stratégie et leur évolution :

- Utiliser le Web 2.0 pour augmenter son ROI : définir et valoriser votre identité numérique, prévenir les risques d'e-image, e-réputation, community management, stratégies d'engagement client...

- Anticiper demain : j'accompagne votre réflexion à l'aide d'outils d'analyse stratégique et d'aides à la décision, à utiliser dans votre management stratégique, commercial, marketing, communication, gestion de projets.

J'interviens sous plusieurs formes: mission, consultation, formation (pouvant être prise en compte par votre OPCA) avec NumiRiS Formation.

A bientôt sur www.numiris.info ou numiris.info@gmail.com ou chrisdau4@orange.fr

Tél : 06 07 53 00 91 ou 04 68 32 70 72









Mes compétences :

Gestion

Vente

E-reputation

Marketing

Réseaux

Achats

Dirigeant

Recrutement

Veille

Community management

Diagnostic stratégique