Christine FRANCINI

Après une première expérience très enrichissante en tant que pharmacien titulaire, j'ai acquis en tant que pharmacien adjoint des compétences dans les domaines de la diététique et de la nutrithérapie (DU en 2006) et de l'aromathérapie (DU en projet pour 2013).

Forte de toutes ces compétences, je souhaiterais aujourd'hui mettre mes connaissances et mon dynamisme au service d'une structure qui me permettrait un réel épanouissement professionnel dans des domaines qui me passionnent et qui sont réellement porteurs.



Mes compétences :

Mycologie

Phytothérapie

Aromathérapie

Pharmacien

Diététique