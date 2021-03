Christine GAZOUNAUD

Après plus de 15 années d'assistanat de directions générales aux Etats-Unis puis en France, j'ai suivi le cursus complet de formation de formateur chez Cegos et obtenu la certification professionnelle de formateur délivrée par la fédération de la formation professionnelle.



Je construis et anime des formations dans le domaine de l'efficacité professionnelle aussi bien pour des salariés que pour des étudiants. Je leur permets d'améliorer leurs compétences, leurs savoir-faire, leur savoir-être dans les domaines de l'organisation personnelle, de l'usage des outils numériques , de la gestion du temps et de la gestion de projet.



En tant que consultante indépendante je travaille aussi bien pour des organismes de formation ,des entreprises, des écoles supérieures que pour des individuels en français, comme en anglais.



Mes compétences :

Anglais

Aptitudes rédactionnelles

Autonome

Capacités d’adaptation

Confidentialité

Organisationnelles

Qualités relationnelles

Rigueur

Sens du contact

Synthèse

Animation de formations

Formation professionnelle

Management

Ingénierie de formation