Christine GIGANT

Membre du réseau du cabinet conseil et formation CADRES EN MISSION, je suis à l'écoute de vos problématiques RH et interviens sur site pour accompagner et soutenir votre stratégie de développement et de conduite du changement :





- Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

- Accompagnement des transitions de carrière et des parcours professionnels

- Recrutement, intégration des nouveaux collaborateurs

- Ingénierie de formation

- Conception et animation d'actions de formation sur mesure

- Intervention en Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) : orientation, conseil, accompagnement

- Développement des compétences-clés et des compétences transversales

- Démarche Qualité : préparation et animation d'audits qualité RH



Mes compétences :

Recrutement

Outplacement

Conseil aux entreprises

VAE

Pédagogie

Formation continue

GPEC

Accompagnement

Projets franco-allemands