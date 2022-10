Christine HOLDEN (BAUDISSON)

Directrice artistique dans des agences parisiennes, j'ai fait se rencontrer de grandes idées avec de grandes marques, puis consultante en communication pour le développement des annonceurs j'étais le lien communiquant entre les entreprises et leur clientèle BtoB et BtoC.

Responsable commerciale, marketing et communication dans une entreprise d'ingenierie en systèmes électriques multiplexés domotique et négoce d'éco-matériaux pour bâtiments passifs.

Actuellement en profession indépendante en tant qu'agent commercial dans l'immobilier.



Mes compétences :

Créativité

Communication

Art

Graphisme

Design