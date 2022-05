Montserrat OLMOS MUSTERNI

DIPLOMES ET FORMATION PROFESSIONNELLE :



- Formation d'assistante de direction

(Diplôme d'assistante de direction - obtenu en Suisse)



- Formation d'employée de commerce "Gestion" dans le milieu bancaire

(CFC - Certificat Fédéral d'Employée de Commerce "Gestion" - obtenu en Suisse)

Équivalent en France Bac + 2



- Formation Chauffeur Grande Remise - Maître - Direction - Privé - VTC

(Diplôme Gold ADFL - Grande Remise obtenu en France auprès de ADFCS à Mougins)





LANGUES :



- Français : Langue maternelle.

- Catalan : Langue maternelle.

- Espagnol : Langue maternelle

- Italien : Courant (parler, écrire et lire).

- Anglais : Je peux tenir une petite conversation simple





DOMAINES DE COMPÉTENCES :



- Assistante

Réception des clients, bonne rédaction, prise et rédaction de PV et compte rendus, traitement du courrier, établissement et gestion des notes de frais, gestion des rendez-vous, filtrage des appels, gestion des absences et des plannings, ainsi que l’organisation de formations, réunions, repas, voyages et colloques.



- Management et gestion

Gestion et encadrement d’une équipe, gestion des ressources humaines, représentation légale de l’entreprise, élaboration d’un prévisionnel, élaboration de procédure de rendement, préparation-tenue et suivi de dossiers, passation et gestion des commandes, tenue de stock, gestion et mise en place de planning.



- Commerciale

Vente, réception client, conseil en vente, fidélisation de la clientèle, gestion des stocks, gestion d’un tiroir-caisse, service après-vente, négociation et développement de partenariat, recherche de sponsors, organisation et participation à des manifestations événementielle, recherche de fournisseurs et de clients.



- Technique d’administration

Secrétariat, recherche de documentation, tenue d’une base de données, passation d’écriture comptable, scanning de documents, classement et archivage.



Chauffeur de Grande Remise

Chauffeur de Maître, Direction, Privé et VTC



- Informatique

MS-Office Suite, recherches internet, e-mail.





POSTES DE TRAVAIL OCCUPES :



- Co-gérante d'une société qui avait une boutique de vêtements et accessoires (sportswear et nautique), ainsi que de services à la personne (4 ans)

- Directrice administrative dans deux centre d'imagerie médicale (7 ans)

- Assistante de direction d'un centre d'magerie médicale (1 an)

- Assistante du responsable d'un département d'une banque (3 ans)

- Secrétaire de direction dans l'immobilier et milieu sportif (5 ans)

- Employée de banque dans les services : administration des changes et

trésorerie, émissions, titres, crédits, fichier central (16 ans)





ACTIVITES NON-PROFESSIONNELLES :



- Membre du comité de secteur Méditerranée de l’école de voile des Glénans

à Marseillan (France)

- Secrétaire du Comité directeur de l’ACGBA ( Association Genevoise de

Basket-ball Amateur en Suisse).

- Responsable dans le Comité Directeur du CHENE BASKETBALL CLUB à Genève

(Suisse) de la promotion et du développement du club.

- Juge aux Prud’hommes à Genève (Suisse).

- Commissaire d’apprentissage à Genève (Suisse).

- Secrétaire générale de l’Association Ana di GIUSTO pour l’enfance à Genève

(Suisse).



Mes compétences :

Aime les challenges

Amabilité

Anglais

Assistante de Direction

Dynamisme

Espagnol

Esprit d'initiative

Flexibilité

Français

Initiative

Organisation

Relations humaines

sens de l'organisation

Sens de l'organisation et des priorités

Ressources humaines

Vente

Communication

Marketing