Collaboratrice autonome, rigoureuse, force de proposition, sachant gérer stress et priorités, j’aurai plaisir à vous accompagner dans l’organisation et la réalisation de vos projets.



Mon parcours professionnel, au vu des postes qui m'ont été confiés, atteste d'un savoir-faire reconnu quant à la gestion administrative.



Consciencieuse, je souhaite occuper une fonction permettant à l’ensemble de mes compétences et qualités professionnelles de s’exprimer pleinement.



Vous êtes à la recherche d’un alliage de savoir-faire et de savoir-être, garant d’une collaboration de qualité, proactive et efficace ?



Ne cherchez plus !

Contactez- moi et réalisez ainsi la combinaison gagnante.



www.doyoubuzz.com/christine-jung



Mes compétences :

Gestion de parc automobile

JD Edwards

Microsoft Office

Recouvrement

Gestion administrative

Facturation

Gestion d'agenda

Organisation d'évènements

Adonix X3

Assistanat commercial

Gestion des ressources humaines

Assistanat de direction

ADP

CinDoc

Microsoft Visio

Microsoft Outlook

SugarCRM