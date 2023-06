Christine LACAL

Organiser, optimiser, rationaliser, communiquer ont toujours fait partie de ma nature, de ma personnalité.

C'est dans les challenges, l'harmonisation et la cohésion d'équipe que je m'épanouie.



Dynamique, motivée, je cherche aujourd'hui à relever de nouveaux défis auprès d'une entreprise qui saura me faire confiance et apprécier mes aptitudes et savoirs faire en ce sens.



Je reste à votre disposition pour tout détail complémentaires.



A très bientôt !



Mes compétences :

Manager des hommes et des équipes

Négocier (fournisseurs + clients inter/externes)

Auditer / Diagnostiquer

Manager des Projets Stratégiques

Organiser et optimiser les flux et process

Process

Automobile

Logistique

Aéronautique

Gestion de projet

Production

Planification

Gestion de la qualité

Achats